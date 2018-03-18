Владимир Путин принял участие в голосовании за кандидатов в президенты РФ (ВИДЕО)

Действующий глава РФ Владимир Путин принял участие в голосовании за кандидатов на пост президента страны.
Свой голос Владимир Путин отдал на избирательном участке №2151 в здании Российской академии наук по Ленинскому проспекту в Москве. В этом месте Владимир Владимирович голосовал за кандидатов на пост глав государства уже 4 раза, не считая сегодняшнего дня.
Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой результат, который даст ему возможность возглавить РФ, передают «Известия».
Любой. Что дает право исполнять должность президента, -- сказал Путин.
В Нижнем Тагиле в 11:00 часов утра свой голос отдал глава города Сергей Носов.
Видео: «Пятый канал»