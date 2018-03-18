-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
вечер: -6
ночь: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин принял участие в голосовании за кандидатов в президенты РФ (ВИДЕО)

18 марта 2018, 13:00Добавить новость
выборы,Путин,Россия,президент,Владимир Путин,голосование,Москва,РАН
Действующий глава РФ Владимир Путин принял участие в голосовании за кандидатов на пост президента страны.

Свой голос Владимир Путин отдал на избирательном участке №2151 в здании Российской академии наук по Ленинскому проспекту в Москве. В этом месте Владимир Владимирович голосовал за кандидатов на пост глав государства уже 4 раза, не считая сегодняшнего дня.

Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой результат, который даст ему возможность возглавить РФ, передают «Известия».

 

Любой. Что дает право исполнять должность президента, -- сказал Путин.

 

В Нижнем Тагиле в 11:00 часов утра свой голос отдал глава города Сергей Носов.

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Досрочное голосование на выборах президента в Нижнем Тагиле проведет Ленинская РТИК
6 марта, 19:50
1 2
Более 250 тысяч избирателей проживает в Нижнем Тагиле на 1 января 2018 года
21 января, 09:45
5 1
Патриарх Кирилл призвал верующих принять участие в выборах президента России
27 декабря 2017, 08:30
7 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 47
Подписаться на новости