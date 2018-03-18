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Новости Нижнего Тагила

Жители Крыма и Севастополя впервые выбирают президента РФ

18 марта 2018, 12:30Добавить новость
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Жители Крыма и Севастополя в 4-ую годовщину воссоединения полуострова с Россией впервые проголосуют за президента РФ на 1388 избирательных участках.

311 тысяч жителей Севастополя и 1,5 млн избирателей Крыма впервые в истории полуострова смогут выбрать президента РФ. Избирательные участки открылись в 8 утра.

Для рабочих, трудящихся на самом протяженном в Европе Крымском мосту длиной 19 км и новом терминале аэропорта Симферополь, открыты специальные участки для голосования.

На выборах президента в Крыму всего аккредитовано более 40 международных наблюдателей из 20 стран: Испании, Кипра, Германии, Дании и других. Цель визита наблюдателей на избирательные участки — внесение стабильности в отношения России и Европы.

Для жителей полуострова также проведут праздничную программу, на которой выступят спортсменов, показаны мастер-классы и большой концерт, пишет «ТАСС».

Фотоотчет: Выборы президента РФ

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