Жители Крыма и Севастополя впервые выбирают президента РФ

Жители Крыма и Севастополя в 4-ую годовщину воссоединения полуострова с Россией впервые проголосуют за президента РФ на 1388 избирательных участках.

311 тысяч жителей Севастополя и 1,5 млн избирателей Крыма впервые в истории полуострова смогут выбрать президента РФ. Избирательные участки открылись в 8 утра.





Для рабочих, трудящихся на самом протяженном в Европе Крымском мосту длиной 19 км и новом терминале аэропорта Симферополь, открыты специальные участки для голосования.





На выборах президента в Крыму всего аккредитовано более 40 международных наблюдателей из 20 стран: Испании, Кипра, Германии, Дании и других. Цель визита наблюдателей на избирательные участки — внесение стабильности в отношения России и Европы.



