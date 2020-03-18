Президент России подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,гласит документ.

17 марта Путин сообщил, что голосование состоится, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Глава государства отметил, что голосование не может быть важнее здоровья граждан.