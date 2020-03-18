Президент России подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Сегодня, 09:33ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на сейте Кремля, голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.
Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,гласит документ.
Россиянам предстоит ответить на вопрос «Вы одобряете поправки в Конституцию?».
17 марта Путин сообщил, что голосование состоится, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Глава государства отметил, что голосование не может быть важнее здоровья граждан.
Напомним, в России из-за коронавируса отменены массовые мероприятия, а часть образовательных учреждений переведена на дистанционную систему обучения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей