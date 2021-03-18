Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов «отругал» президента США в стихах

Во время празднования «Крымской весны» (семь лет со дня возвращения Крыма в состав РФ — прим.ред.) Джо Байден позволил себе оскорбить Владимира Путина, рассказывает Носов на своей странице в Instagram.
Хотел бы по этому поводу привести строки из стихов крымского поэта Константина Фролова: «Милые заморские соседи, Сытые, вальяжные, как боги, Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге!процитировал Сергей Носов.
Напомним, 17 марта в телеинтервью Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. На что Владимир Путин тоже дал ему ответ. Он сказал, «кто обзывается, тот сам так называется».