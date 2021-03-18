Ходатайство о референдуме по выборам мэра зарегистрировал свердловский избирком

Напомним, 8 декабря 2020 года свердловским ЗакСО был отклонен законопроект о возобновлении прямых выборов мэра, который внесла инициативная группа. В поддержку проекта было собрано более 13 тысяч подписей. По мнению депутатов, документ требовал доработки, так как в нем нет четкого понимания — будет глава председателем думы или же мэром города.