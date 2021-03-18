Ходатайство о референдуме по выборам мэра зарегистрировал свердловский избирком

Ходатайство о референдуме по выборам мэра зарегистрировал свердловский избирком

Сегодня, 09:04ПолитикаФото: pixabay.com
Ходатайство о проведении референдума по вопросу прямых выборов мэров городов было одобрено в избирательной комиссии Свердловской области.

Ходатайство о проведении референдума поступило в избирком 4 марта, сообщает «Интерфакс».

В комиссия было принято решение направить ходатайство и приложенные к нему документы в Законодательное собрание Свердловской области 17 марта.

В пресс-службе избиркома пояснили, что вопрос референдума состоит в том, поддерживают ли опрашиваемые граждане принятие регионального закона о системе глав муниципальных районов и других населенных пунктов. Согласно данному законопроекту, мэры будут избираться на выборах и возглавлять местную администрацию.

Напомним, 8 декабря 2020 года свердловским ЗакСО был отклонен законопроект о возобновлении прямых выборов мэра, который внесла инициативная группа. В поддержку проекта было собрано более 13 тысяч подписей. По мнению депутатов, документ требовал доработки, так как в нем нет четкого понимания — будет глава председателем думы или же мэром города.

Позднее стало известно, что группа планирует внести новую версию законопроекта в 2021 году.

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