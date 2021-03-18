Стали известны подробности убийства с расчленением под Екатеринбургом

Пожилому мужчине предъявлены обвинения в совершенном убийстве по статье «убийство», предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Он работал на лесозаготовках и ранее был судим за незаконный сруб, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
Следственным отделом по городу Верхняя Пышма и СК России по Свердловской области в ходе расследования получили доказательства причастности отца в совершенном преступлении.
По версии следствия, 10 марта 2021 года на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, на фоне неприязни к сыну, 1985 г.р, нанес ему удары по голове. В результате полученных травм и черепно-мозговой травмы мужчина скончался.
Для сокрытия убийства, обвиняемый топором расчленил тело и скрыл останки, присыпав снегом. Местный егерь, который был в курсе розыска, сообщил о найденом месте расправы 13 марта. Отец о розыске сына не заявлял, и сделал это после того, как сестра стала беспокоиться о пропавшем.
При поисковых мероприятиях обвиняемый активно исследовал место пропажи вместе с группами розыска и пытался ввести в заблуждения. Версия обвиняемого сводилась к тому, что они с сыном поехали за дровами. Во время спила дерево упало на мужчину и он погиб. Испугавшись наказания, он расчленил тело, спрятал под снегом, отогнал машину подальше от места преступления.
В настоящее время выполнение необходимых мероприятий по уголовному делу продолжается. Выясняются обстоятельства инцидента, сбор и закрепление доказательств, допрос свидетелей, экспертизы. Причина убийства выясняется.
На данный момент обвиняемый в убийстве сына заключен под стражу по решению суда.
Напомним, пропавшего жителя Верхней Пышмы нашли расчлененным под Екатеринбургом. 10 марта мужчина уехал в лес и не вернулся домой. В убийстве, по словам пользователей соцсетей, подозревается отец погибшего.