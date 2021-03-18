Стали известны подробности убийства с расчленением под Екатеринбургом

При поисковых мероприятиях обвиняемый активно исследовал место пропажи вместе с группами розыска и пытался ввести в заблуждения. Версия обвиняемого сводилась к тому, что они с сыном поехали за дровами. Во время спила дерево упало на мужчину и он погиб. Испугавшись наказания, он расчленил тело, спрятал под снегом, отогнал машину подальше от места преступления.