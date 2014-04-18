Сергей Носов встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития

Представители банка провели небольшую презентацию своей организации. В частности, они заявили, что ЕБРР участвует в муниципальной сфере в России в 35 проектах общей стоимостью 3 млрд евро. В Нижнем Тагиле потенциальным инвесторам интересно сотрудничество как с муниципальными предприятиями, так и с частными компаниями.