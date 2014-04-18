Сергей Носов встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Как сообщает пресс-служба Администрации города, на совещание были приглашены руководители муниципальных предприятий Нижнего Тагила и частных компаний, заинтересованные в сотрудничестве с ЕБРР.
Представители банка провели небольшую презентацию своей организации. В частности, они заявили, что ЕБРР участвует в муниципальной сфере в России в 35 проектах общей стоимостью 3 млрд евро. В Нижнем Тагиле потенциальным инвесторам интересно сотрудничество как с муниципальными предприятиями, так и с частными компаниями.
В свою очередь тагильчане представили банкирам проекты развития Нижнетагильских тепловых сетей, строительства микрорайона Александровский, возведения детской многопрофильной больницы. Кроме того, речь шла о поддержке госпиталя инновационных технологий, инвестировании в транспортную сферу Нижнего Тагила, от вложения денег в покупку коммунальной техники, трамваев и автобусов до реализации проектов по модернизации транспортной инфраструктуры.