Конституционный суд России обнаружил нарушение в законе о выборах
18 апреля 2017, 10:20Политика
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Российский Конституционный суд потребовал устранить нарушение правила «один округ — один кандидат» при выдвижении одномандатников.
Выдвижение одного кандидата, а не списка претендентов, нарушает принцип конкурентности на выборах, заявляет КС РФ. Такая норма позволяет ЦИК снять весь список кандидатов, тем самым нарушая права граждан. В Конституционном суде считают, что закон «О выборах депутатов Госдумы» следует скорректировать.
Поводом для рассмотрения данного вопроса стала жалоба, поступившая в КС. В ней было указано: ЦИК отказался заверить список Партии пенсионеров из-за того, что в трех избирательных округах было выдвинуто по два кандидата. Съезд партии сначала утвердил список из 166 кандидатов, а в поданном в ЦИК списке оказалось уже 169 человек, сообщает газета «Известия».
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