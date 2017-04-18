Конституционный суд России обнаружил нарушение в законе о выборах

Выдвижение одного кандидата, а не списка претендентов, нарушает принцип конкурентности на выборах , заявляет КС РФ. Такая норма позволяет ЦИК снять весь список кандидатов , тем самым нарушая права граждан. В Конституционном суде считают, что закон «О выборах депутатов Госдумы» следует скорректировать.

Поводом для рассмотрения данного вопроса стала жалоба, поступившая в КС. В ней было указано: ЦИК отказался заверить список Партии пенсионеров из-за того, что в трех избирательных округах было выдвинуто по два кандидата. Съезд партии сначала утвердил список из 166 кандидатов, а в поданном в ЦИК списке оказалось уже 169 человек, сообщает газета «Известия».