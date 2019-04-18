Депутаты Нижнетагильской городской думы отчитались о доходах за 2018 год

Дмитрий Скоропупов в 2018 году заработал 8,2 миллиона рублей. Его супруга – 873,6 тысячи рублей. При этом в собственности у гендиректора три земельных участка площадью более 6 тысяч кв. м., жилой дом площадью 447,4 кв.м., три квартиры площадью более 220 кв.м., три хозяйственных постройки и нежилое помещение. Также Скоропупов владеет мотовездеходом и прицепом. Его супруга ездит на легковом автомобиле Mercedes Benz GLE 4 Mattic.

На втором месте по заработку расположился спикер гордумы Алексей Пырин. Он задекларировал 7,1 млн рублей, его супруга заработала в 2018 году 1,7 млн рублей. Председатель думы владеет легковым авто Lexus GX 460, прицепом и снегоходом.

Третье место у депутата Малых. Бенефициар «Нижнетагильского холодильника» в 2018 году заработал 6,4 млн рублей. Его супруга – 2,6 млн рублей. Вячеслав Малых владеет шестью земельным участками, жилым домом, квартирой, подземной автостоянкой и иными сооружениями и помещениями. Малых передвигается на Toyota Land Cruiser 200, а также владеет двумя грузовыми автомобилями. Его супруга ездит на легковом авто Audi Q5.

Также одним из самых богатых депутатов является Гаджи Абдулов. Его доход – 6,2 млн рублей. Его супруга в декрете заработала 25,2 тысячи рублей. Молодые супруги живут в квартире площадью 108,8 кв.м. Помимо квартиры депутат владеет гаражом, зданием магазина, иным помещением и хозяйственной постройкой.

Никита Беркутов задекларировал 5,07 млн рублей. Он владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами, гаражом и недостроенным объектом на площади 392 кв.м. Ездит депутат на Toyota Land Cruiser, а также имеет в собственности моторную лодку.

GR-директор УВЗ Андрей Палатов, расположившийся следом за выходцем с ЕВРАЗа, заработал 5,07 млн рублей. Задекларированных доход его супруги – 642,6 тысячи рублей.

Депутат от ЛДПР Кирилл Романов, замдиректора управляющей компании, заработал 4,2 млн рублей. Его супруга – 125,5 тысячи рублей.

Роман Гореленко, управленец с УВЗ, в 2018 году заработал 4,07 млн рублей. Его жена – 510 тысяч рублей.

Главный энергетик ЕВРАЗа и отец троих детей Денис Корякин отчитался о своём доходе – 4,06 млн рублей. Его супруга заработала почти 1,1 млн рублей.

Начальник отдела прокатного производства Константин Шведов заработал 3,6 млн рублей. Супруга Шведова задекларировала 422 тысячи рублей.

Директор центра профмедицины «Уралхимпласта» Владимир Антонов заработал 3,4 млн рублей. Супруга Антонова отчиталась о 205,7 тысячи рублей.

Михаил Кручинин, уволившийся из НТТС с «золотым парашютом», задекларировал 2,6 млн рублей. Жена Кручинина заработала почти 300 тысяч рублей.

Доход Руслана Юсупова – 2 млн рублей, его супруги – 264,4 тысяч рублей. Еще 8 тысяч заработал его несовершеннолетний ребёнок, что также было отражено в отчёте.

Директор МУП «Тагильский трамвай» занёс в отчёт о доходах информацию о 1,8 млн рублей собственных доходов, 345 тысячах супруги и еще 3,6 тысячи рублей заработал его несовершеннолетний ребёнок.

Худрук драмтеатра Игорь Булыгин отчитался об 1,8 млн рублей. Его жена – Марианна – заработала 604,9 тыс. рублей.

Вице-спикер думы Игорь Базилевич отчитался о полутора миллионах дохода. Его супруга заработала почти 750 тысяч рублей в 2018 году.

Директор школы №32 Галина Масликова заработала 1,4 млн рублей. Её супруг отчитался о 47 тысячах дохода.

Директор НТИ (филиал) УрФУ Владислав Потанин внёс в отчёт данные о 1,4 млн рублей дохода. Супруга депутата заработала 627 тысяч рублей.

Экс-директор МУП «Центр обслуживания зданий и помещений» и отец четверых несовершеннолетних детей Андрей Обельчак заработал в 2018 году 1,3 млн рублей. Супруга парламентария – 306 тысяч рублей.

Директор ДЮСШ № 2 Олег Перминов отчитался о доходе в 1,3 млн рублей. Его жена заработала 855,2 тысячи рублей.

Директор школы № 49 Ирина Бусыгина заработала в 2018 году чуть более миллиона рублей. Её коллега – Лариса Гизенко, директор школы № 61 - задекларировала также миллион рублей.

Адвокат Вадим Раудштейн заработал миллион рублей, его супруга – 978 тысяч рублей.

Николай Атаманкин, уполномоченный профкома на ЕВРАЗе, заработал 894 тысячи рублей. Его супруга несколько меньше – 623 тысячи рублей.

Александр Петров, зампредседателя «Союз-НТ», задекларировал 617 тысяч рублей, его жена – 189 тысяч рублей.