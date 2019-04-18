Свердловский губернатор увеличил доходы на полмиллиона
Сегодня, 18:12ПолитикаФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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За 2018 год губернатор региона Евгений Куйвашев заработал 5 млн 939 тысяч рублей, что на 500 тысяч рублей больше в сравнении с предыдущим годом, сообщается на сайте главы Свердловской области.
В собственности главы находятся квартира площадью 144 кв. м и доля в квартире площадью 131,7 кв. м. Остальные доли принадлежат сыну и жене губернатора. Помимо этого, во владении главы числятся автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX700.
Доход супруги Куйвашева за 2018 год составил 6 млн 200 тысяч рублей. В собственности у женщины находятся квартира площадью 118,7 кв. м, нежилое помещение (50,7 кв. м) и доли в нежилых помещениях площадью 98,4 и 107,6 кв. м. Также женщина владеет автомобилем Toyota RAV4.
Все недвижимое имущество, принадлежащее семье губернатора Свердловской области, находится на территории России.
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