Свердловские чиновники отчитались о доходах за 2018 год

По сумме доходов первое место среди членов правительства занял первый замгубернатора Алексей Орлов, который заработал в 2018 году 9,6 млн рублей. В собственности Орлова имеется земельный участок площадью 1681 кв. м с домом в 240,8 кв. м, а также три гаража, автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200, снегоболотоход и два прицепа.

Жена Орлова за 2018 год заработала 2,3 млн рублей. В собственности женщины числятся две квартиры (87,7 и 96 кв. м), нежилое помещение, автомобили BMW X4 и Hyundai Creta.

Вторую позицию по доходам за прошлый год занял руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, который заработал 6,3 млн рублей. Собственность Чайникова состоит из квартиры площадью 73,3 кв. м и нежилого помещения.

Замглавы по внутренней политике Сергей Бидонько задекларировал доход в 4,6 млн рублей. Во владении Бидонько – земля с домом в 2171 кв. м, квартира площадью 331,2 кв. м, нежилое помещение и гараж. Доход супруги чиновника составил 1,9 млн рублей.

Глава Минпромышленности Сергей Пересторонин заработал в 2018 году 3 млн рублей, что на 5 млн меньше в сравнении с предыдущим годом. Основное имущество – квартиры, доли в квартирах, два земельных участка, дом, гараж – зарегистрировано на супруге министра. Доход женщины за 2018 год составил 514 тысяч рублей.

Самый маленький доход задекларировал Олег Чемезов, который до назначения в правительство был депутатом Тюменской облдумы, заработал 111,6 тысяч рублей. В его владении числятся участок площадью 5034 кв. м и дом, а также снегоход и прицеп.

Самой богатой по декларации стала жена замгубернатора Сергея Зырянова, ее доход составил 31,8 млн рублей. Также доход в 28,7 млн рублей задекларировал супруг министра культуры Светланы Учайкиной.