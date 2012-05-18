Путин предложил Холманских пост полпреда

Президент отметил, что вся жизньгосподина Холманских была связана с Нижним Тагилом, и он на личном опыте знает,чем живет простой рабочий. Это, по мнению президента, поможет ему отстаиватьинтересы людей на посту представителя главы государства в регионе. Кроме того,президент посоветовал Игорю Холманских привлечь к работе в полпредствелюдей, с которыми тот работал в последнее время над созданием общественнойорганизации.