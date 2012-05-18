Уральских монархистов и казаков записали в «несерьезные» ультраправые

В докладцентра «СОВА» попали и две уральских пока еще не зарегистрированных партии. Это«Казачья политическая партия» Геннадия Ковалева и «Монархическая партия» АнтонаБакова. Как следует из данных российского Минюста, на сегодняшний деньдокументы на регистрацию подало пять казачьих партий и четыре монархических.

Оргкомитетымонархических партий, желающих получить регистрацию в Министерстве юстиции,представляют собой немногочисленные группы, часть которых имеет к русскомунационализму весьма отдаленное отношение. Тем не менее, монархическая идея вРоссии в XX веке традиционно была тесно связана с русским национализмом,поэтому мы сочли возможным включить в обзор организационные комитетымонархических партий. Их программные установки в некоторых случаях определенноявляются националистическими, в других - нам пока неизвестны говорится вдокладе центра.

Говоря обАнтоне Бакове, авторы доклада отмечают, что уральский политтехнолог отличаетсяпеременчивостью политических взглядов, поэтому «его монархический проект неследует рассматривать в качестве серьезной политической силы». Об уральскихказаках в докладе «СОВЫ» сказано очень мало - только факты о Ковалеве:упоминается, в частности, что казачий атаман является генерал-майором Федерациисоюза казаков РФ по Уральско-Приволжскому округу. А его партия собирается«укреплять и совершенствовать» существующую в России вертикаль власти исодействовать развитию казачьих общественных организаций».

Делая выводыв докладе, специалисты центра «СОВА» отмечают, что список националистическихоргкомитетов не отражает реального положения дел в партстроительстве наультраправом фланге. По словам автора доклада, значительная часть реальнодействующих националистических группировок не заинтересована в легализации.

Добавим, чтопока ни «Монархическая партия» Антона Бакова, ни казачья партия КовалеваМинюстом не зарегистрированы. Кроме тогоуральские националистические движения действительно не собираются создавать свои партии или примыкатьк партстроительству, затеянному «Славянским союзом» или ДПНИ.