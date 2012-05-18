Уральских монархистов и казаков записали в «несерьезные» ультраправые
Информационно-аналитический центр «СОВА», специализирующийся на проблемах национализма, ксенофобии и политического радикализма, провел анализ процесса партстроительства в России, который начался после декабрьских реформ политической системы. В докладе, опубликованном на сайте центра, сказано, что «активный процесс партийного строительства не является спецификой ультраправого фланга». Однако, после либерализации процесса создания партий, по мнению центра, националисты, настаивавшие, что не будут превращать свои движения в партии, все-таки включились в партийное строительство.
В докладцентра «СОВА» попали и две уральских пока еще не зарегистрированных партии. Это«Казачья политическая партия» Геннадия Ковалева и «Монархическая партия» АнтонаБакова. Как следует из данных российского Минюста, на сегодняшний деньдокументы на регистрацию подало пять казачьих партий и четыре монархических.
Оргкомитетымонархических партий, желающих получить регистрацию в Министерстве юстиции,представляют собой немногочисленные группы, часть которых имеет к русскомунационализму весьма отдаленное отношение. Тем не менее, монархическая идея вРоссии в XX веке традиционно была тесно связана с русским национализмом,поэтому мы сочли возможным включить в обзор организационные комитетымонархических партий. Их программные установки в некоторых случаях определенноявляются националистическими, в других - нам пока неизвестны говорится вдокладе центра.
Говоря обАнтоне Бакове, авторы доклада отмечают, что уральский политтехнолог отличаетсяпеременчивостью политических взглядов, поэтому «его монархический проект неследует рассматривать в качестве серьезной политической силы». Об уральскихказаках в докладе «СОВЫ» сказано очень мало - только факты о Ковалеве:упоминается, в частности, что казачий атаман является генерал-майором Федерациисоюза казаков РФ по Уральско-Приволжскому округу. А его партия собирается«укреплять и совершенствовать» существующую в России вертикаль власти исодействовать развитию казачьих общественных организаций».
Делая выводыв докладе, специалисты центра «СОВА» отмечают, что список националистическихоргкомитетов не отражает реального положения дел в партстроительстве наультраправом фланге. По словам автора доклада, значительная часть реальнодействующих националистических группировок не заинтересована в легализации.
Добавим, чтопока ни «Монархическая партия» Антона Бакова, ни казачья партия КовалеваМинюстом не зарегистрированы. Кроме тогоуральские националистические движения действительно не собираются создавать свои партии или примыкатьк партстроительству, затеянному «Славянским союзом» или ДПНИ.
Фото с сайта Новый Регион-2