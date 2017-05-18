Мэр Сергей Носов по предварительным подсчётам выиграл праймериз в Нижнем Тагиле
18 мая 2017, 07:00Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле были озвучены предварительные результаты праймериз.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первое место с 198 голосами у нынешнего градоначальника Сергея Носова, передает Ura.ru.
Второе - у первого заместителя главы Владислава Пинаева, за него отдали голоса 188 выборщиков. Александр Маслов получил лишь 12 голосов.
Окончательные результаты будут озвучены сегодня, 18 мая.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей