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Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов может стать губернатором
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов может стать губернатором

18 мая, 23:35Политика
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