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Новости Нижнего Тагила

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов может стать губернатором

18 мая 2018, 23:35Добавить новость
политика,Путин,работа,Россия,транспорт,министр,министерство транспорта,Правительство,Новые известия
Накануне президентом РФ был утверждён новый состав кабинета министров. Ряд экс-министров, работавших в правительстве последние шесть лет, в этот список не попали. В частности, руководитель министерства транспорта Максим Соколов ушёл с поста.

На место Соколова назначили Евгения Дитриха.

Максим Соколов, в свою очередь, рассматривается на пост главы одного из регионов России, передает издание «Новые известия».

Журналисты предполагают, что это может быть Московская область или Санкт-Петербург. Эксперты связывают возможные кадровые перестановки с политическими процессами в указанных регионах. Не исключено, предполагают специалисты, что Максим Соколов отправится в должности губернатора на Ямал. Данное решение, тем не менее, находится в проработке высшего руководства страны.

Новые места работы для других бывших министров пока не известны.

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