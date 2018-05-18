Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов может стать губернатором

Накануне президентом РФ был утверждён новый состав кабинета министров. Ряд экс-министров, работавших в правительстве последние шесть лет, в этот список не попали. В частности, руководитель министерства транспорта Максим Соколов ушёл с поста.
На место Соколова назначили Евгения Дитриха.
Максим Соколов, в свою очередь, рассматривается на пост главы одного из регионов России, передает издание «Новые известия».
Журналисты предполагают, что это может быть Московская область или Санкт-Петербург. Эксперты связывают возможные кадровые перестановки с политическими процессами в указанных регионах. Не исключено, предполагают специалисты, что Максим Соколов отправится в должности губернатора на Ямал. Данное решение, тем не менее, находится в проработке высшего руководства страны.
Новые места работы для других бывших министров пока не известны.