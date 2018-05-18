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Новости Нижнего Тагила

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев может стать главой Минстроя РФ

18 мая 2018, 15:05Добавить новость
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Губернатор Тюменской области Владимир Якушев может стать главой Минстроя РФ.

Владимир Якушев может заменить Михаил Меня на посту главы министерства строительства и ЖКХ России. Информация об этом появилась в СМИ. На должность претендуют несколько кандидатов.

По данным портала NashGorod.ru, основной кандидатурой на пост является именно Якушев, так как он считается приближенной фигурой к мэру Москвы.

В случае, если Якушев займет пост главы Минстроя, врио губернатора Тюменской области может стать Александр Моор.

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