Губернатор Тюменской области Владимир Якушев может стать главой Минстроя РФ.

Владимир Якушев может заменить Михаил Меня на посту главы министерства строительства и ЖКХ России. Информация об этом появилась в СМИ. На должность претендуют несколько кандидатов.



По данным портала NashGorod.ru, основной кандидатурой на пост является именно Якушев, так как он считается приближенной фигурой к мэру Москвы.



В случае, если Якушев займет пост главы Минстроя, врио губернатора Тюменской области может стать Александр Моор.