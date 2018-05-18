Медведев представил на утверждение Путину кандидатов на посты министров РФ

Владимир Якушев, который руководил Тюменской областью, представлен на должность министра строительства и ЖКХ. Дмитрий Кобылкин, возглавлявший Ямало-Нененцкий округ, на должность министра природных ресурсов и экологии.

15 мая была утверждена новая структура кабинета министров. Больших изменений он не понес. Появилась должность первого вице-премьера — министра финансов РФ. Министерство образования и науки разделилось на два: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Министерство массовых коммуникаций и связи переименовали в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как сообщает «Наша газета», первым вице-премьером станет Антон Силуанов. Вице-премером по социальной политике — Татьяна Голикова. Вице-премьером по культуре и спорту будет Ольга Голодец. Вице-премьером по строительству — Виталий Мутко. Вице-премьером по промышленности — Дмитрий Козак.

Пост вице-премьера по ОПК займет Юрий Борисов. Агропромышленным комплексом будет заведовать профильный вице-премьер Алексей Гордеев. Вице-премьером — главой аппарата правительства станет Константин Чуйченко.

Свои посты сохранили глава МВД Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский.

Позже Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров. Президент согласился со всеми предложенными кандидатурами, а также отметил, что все они хорошо зарекомендовали себя на других должностях .