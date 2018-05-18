Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала проверку документов о рекламной деятельности

Андрей Ленда в официальном комментарии сообщил, что ранее МАУ «АРИС» уже сотрудничало с надзорными органами по сообщениям как от анонимных, так и публичных лиц. Предыдущие проверки в муниципальном агентстве нарушений не выявляли.

В течение трех лет в государственные и муниципальные органы власти поступали неоднократные сообщения от анонимных и конкретных лиц с просьбой проверки деятельности МАУ «АРИС» в сфере рекламы. В ходе всех предыдущих проверок каких бы то ни было нарушений законодательства РФ выявлено не было. Сегодня поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов. Руководством МАУ «АРИС» и Администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам рассказал руководитель аппарата администрации Андрей Ленда.

Чиновники предоставили силовикам документы о деятельности муниципального учреждения в сфере рекламы. Документация была выдана проверяющим специалистам как в управлении организационно-массовой работы на Пархоменко, 1А, так и в здании «АРИС» на Ленина, 11. Сотрудники рекламного агентства в это время находились в холле в ожидании окончания проверки.

ИА «Новый город» опубликовало съемки с места работы силовиков, приглушив часть звука на видео. Через некоторое время редакция TagilCity.ru также побывала в офисе компании, но помещение оказалось заблокировано сотрудниками Росгвардии. Они сообщили, что вести съемку или общение с участниками событий нельзя. Однако сотрудники Росгвардии не смогли объяснить, каким образом ИА «Новый город» сняло видео процесса работы силовиков и почему они не воспрепятствовали съемке этого информагентства. Начальник пресс-службы управления Росгвардии по Свердловской области подполковник полиции Ольга Бельская в телефонном разговоре с редакцией TagilCity.ru сообщила, что официально Росгвардия данную ситуацию не комментирует.

Собеседники TagilCity.ru связывают очередную проверку документации в «АРИС» с политическими оппонентами главы города Сергея Носова.

Началась многоходовая война за мэрское кресло. Задействованы все заинтересованные стороны. Погоны из разных ведомств. Верить никому нельзя. Деньги немалые, охотников до них, достаточно пишет анонимный Teleram-канал слУХИ Тагила.

О политической подоплеке происходящего говорят и тагильские политологи. Они считают, что создание информационного шума вокруг Нижнего Тагила происходит на фоне громких политических назначений в соседних регионах. Так, 18 мая губернатор Тюменской области Владимир Якушев покинул свой пост и перешел на должность главы Минстроя РФ. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин также стал министром, он возглавил Министерство природных ресурсов и экологии.

Кобылкин моложе Носова на 10 лет, Якушев на 7 лет. Оба уже прошли через губернаторство, став федеральными министрами. Теперь вы понимаете, почему новая Администрация Кремля не делает ставку на СКН (в том числе поэтому) - не молодой он уже, хоть и технократ говорят авторы канала Пьяная армата.

Напомним, внимание к политической карьере главы Нижнего Тагила Сергея Носова ранее обострялось накануне выборов президента России в марте 2018 года.