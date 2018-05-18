Руководство «Единой России» официально вмешалось в скандал из-за «списка Тунгусова»

На совещании областные партийцы рассказали, что глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков указывал местному исполкому голосовать на праймериз за беспартийного Михаила Матвеева, замглавы мэрии города и «не работавшего в районе». Александру Косинцеву, в свою очередь, запретили участвовать в праймериз по 15-му округу из-за человека из «списка Тунгусова» Николая Антонова. Было предложено передать работу по управлению праймериз главе Уральского МКС Ивану Квитке.

Прибывшие представители Центрального исполкома сообщили, что информации достаточно, а решения будет принимать президиум партии.

Вскоре позицию озвучил лидер протестующих Андрей Станкевич, подменивший на посту в гордуму Анатолия Шарапова. Станкевич акцентировал внимание на нарушениях, которые указывают на «воровство голосов». К примеру, членами счётных комиссий были люди из других партий, сотрудники ресепшена и участковые. Другие члены указывали на давление со стороны органов власти: Игорь Володин уверяет, что его «постоянно прессуют» по различным поводам.

Как будут подводиться итоги на этих участниках? Кем заменят этих людей? У нас до 10% участников счетных комиссий – вообще представители других партий. Мы шокированы. Председателями назначили людей вообще без опыта работы – одним из председателей поставлена бабушка, которая на ресепшене работает, а юрисконсульт – рядовым участником. Что будет твориться на этих участках? А потом нам скажут – мы не верим выборам передаёт Znak.com слова Станкевича.

Другой спикер – Александр Худяков – рассказал, что члены местного политсовета получили чёткое задание – голосовать за Михаила Матвеева.

Виктор Шептий (слева), Иван Квитке. Фото: Znak.com

На защиту работы счётной комиссии встал Константин Юферов. Он считает это оскорбительным, когда про них говорят, что они что-то под кого-то делают. Он уверяет, что их состав – сложный рабочий момент. Ведь к выборам предстоит укомплектовать порядка ста комиссий, в которые входят представители партийных структур и административных органов власти.

Я не человек Тунгусова, занимаюсь своей работой. И это оскорбительно – считать так, что мы что-то под кого-то делаем. Всегда бывают рабочие моменты, но это нужно решать в рабочем порядке, а не вот так вербально. Нам нужно формировать больше ста комиссий. Выполнять эту задачу можно только во взаимодействии с партийными структурами и административными органами власти – потому что школы находятся в собственности муниципальной. Только в такой конфигурации можно вести работу уверяет Юферов.

В ходе дискуссии всплывало всё больше фактов, на которые находились свои аргументы. Итоговым предложением стало то, что нужно увести свердловские праймериз под внешнее управление. Станкевич уверен, что этим должен заняться куратор уральского МКС партии Иван Квитка.