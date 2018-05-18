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Новости Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала проверку документов о рекламной деятельности

18 мая 2018, 18:35Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,политика,администрация,документы,Росгвардия,МАУ АРИС,ФСБ,проверка
Администрации Нижнего Тагила рассказала о работе сотрудников ФСБ в мэрии и помещениях МАУ «АРИС». Получение силовиками документов от чиновников было связано с очередной проверкой работы на рекламном рынке Нижнего Тагила. 

Андрей Ленда в официальном комментарии сообщил, что ранее МАУ «АРИС» уже сотрудничало с надзорными органами по сообщениям как от анонимных, так и публичных лиц. Предыдущие проверки в муниципальном агентстве нарушений не выявляли. 

 

В течение трех лет в государственные и муниципальные органы власти поступали неоднократные сообщения от анонимных и конкретных лиц с просьбой проверки деятельности МАУ «АРИС» в сфере рекламы. В ходе всех предыдущих проверок каких бы то ни было нарушений законодательства РФ выявлено не было. Сегодня поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов. Руководством МАУ «АРИС» и Администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам, -- рассказал руководитель аппарата администрации Андрей Ленда.

 

Чиновники предоставили силовикам документы о деятельности муниципального учреждения в сфере рекламы. Документация была выдана проверяющим специалистам как в управлении организационно-массовой работы на Пархоменко, 1А, так и в здании «АРИС» на Ленина, 11. Сотрудники рекламного агентства в это время находились в холле в ожидании окончания проверки. 

Нижний Тагил,Носов,политика,администрация,документы,Росгвардия,МАУ АРИС,ФСБ,проверка

 

ИА «Новый город» опубликовало съемки с места работы силовиков, приглушив часть звука на видео. Через некоторое время редакция TagilCity.ru также побывала в офисе компании, но помещение оказалось заблокировано сотрудниками Росгвардии. Они сообщили, что вести съемку или общение с участниками событий нельзя. Однако сотрудники Росгвардии не смогли объяснить, каким образом ИА «Новый город» сняло видео процесса работы силовиков и почему они не воспрепятствовали съемке этого информагентства. Начальник пресс-службы управления Росгвардии по Свердловской области подполковник полиции Ольга Бельская в телефонном разговоре с редакцией TagilCity.ru сообщила, что официально Росгвардия данную ситуацию не комментирует.

Собеседники TagilCity.ru связывают очередную проверку документации в «АРИС» с политическими оппонентами главы города Сергея Носова. 

Началась многоходовая война за мэрское кресло. Задействованы все заинтересованные стороны. Погоны из разных ведомств. Верить никому нельзя. Деньги немалые, охотников до них, достаточно, -- пишет анонимный Teleram-канал слУХИ Тагила

 

О политической подоплеке происходящего говорят и тагильские политологи. Они считают, что создание информационного шума вокруг Нижнего Тагила происходит на фоне громких политических назначений в соседних регионах. Так, 18 мая губернатор Тюменской области Владимир Якушев покинул свой пост и перешел на должность главы Минстроя РФ. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин также стал министром, он возглавил Министерство природных ресурсов и экологии. 

 

Кобылкин моложе Носова на 10 лет, Якушев на 7 лет. Оба уже прошли через губернаторство, став федеральными министрами. Теперь вы понимаете, почему новая Администрация Кремля не делает ставку на СКН (в том числе поэтому) - не молодой он уже, хоть и технократ, -- говорят авторы канала Пьяная армата

 

Напомним, внимание к политической карьере главы Нижнего Тагила Сергея Носова ранее обострялось накануне выборов президента России в марте 2018 года. 

© TagilCity.ru
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