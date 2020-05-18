Владимир Путин 19 мая проведет совещание по доплатам российским медикам

По словам главы правительства, к этому времени должны быть выполнены все поручения президента и устранены замечания. Также Мишустин призвал профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к мероприятию.

Напомним, ранее в различных регионах от медиков, работающих с больными COVID-19, стали поступать жалобы на невыплату положенных им компенсаций, которые обещал Владимир Путин. По данным фактам начал проверку Следственный комитет. Кроме того, медицинские работники могут пожаловаться о неполной выплате полагающихся им компенсаций на сайте Госуслуг.