Владимир Путин 19 мая проведет совещание по доплатам российским медикам
Сегодня, 18:55ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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19 мая президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам стимулирующих доплат медикам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
По словам главы правительства, к этому времени должны быть выполнены все поручения президента и устранены замечания. Также Мишустин призвал профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к мероприятию.
Напомним, ранее в различных регионах от медиков, работающих с больными COVID-19, стали поступать жалобы на невыплату положенных им компенсаций, которые обещал Владимир Путин. По данным фактам начал проверку Следственный комитет. Кроме того, медицинские работники могут пожаловаться о неполной выплате полагающихся им компенсаций на сайте Госуслуг.
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