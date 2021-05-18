Редакция TagilCity.ru опубликовала проект о кандидатах в Госдуму от Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru опубликовала проект о кандидатах в Госдуму от Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru опубликовала проект о кандидатах в Госдуму от Нижнего Тагила

Сегодня, 15:37
Политика
Александра Логинова
Фото: TagilCity.ru
Уже 19 сентября 2021 года жители Нижнего Тагила примут участие в голосовании за кандидатов в депутаты Государственной думы. Кто и с какими тезисами выдвигается от Нижнетагильского округа — читайте в проекте редакции TagilCity.ru.

В Нижнетагильский округ входят семь городских округов, сам Нижний Тагил и Алапаевск. Всего в Свердловской области семь одномандатных округов, то есть на места в Госдуме от региона могут рассчитывать сразу семь человек. Претендентов, конечно, будет в разы больше.

Сейчас в нашем округе заявлено несколько желающих получить кресло в Москве, в том числе претенденты подали документы на праймериз «Единой России». Редакция TagilCity.ru публикует данные о наиболее известных в политической, медийной и бизнес-среде персонах, которые уже заявили о своих политических амбициях. Также в проекте будут появляться возможные кандидаты, баллотирование которых называют вероятным опрошенные эксперты редакции на основе анализа политической и кулуарной повестки.

Проект будет регулярно обновляться новыми данным о заявившихся кандидатах, отказавшихся от участия в выборах и не прошедших «процедуры согласования». Впереди у Нижнего Тагила несколько интересных месяцев. Давайте наблюдать вместе.

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