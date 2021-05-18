Тагильский депутат Алексей Балыбердин не примет участие в праймериз «Единой России»

14 мая закончился прием документов на праймериз «Единой России». Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин сообщил, что не примет участие в праймериз политической партии.
За эти пять лет я серьезно осознал, что работая в органах исполнительной власти можно принести не меньше пользы, чем депутат государственной думы. Участвовать в предварительном голосовании я не буду,рассказал редакции TagilCity.ru Балыбердин.
Также депутат поблагодарил своих коллег и тагильчан за оказанное доверие.
Хотел бы поблагодарить земляков, избирателей и тагильчан за доверие на протяжении пяти лет. Я старался оправдать доверие и практически каждый из избирателей мог попасть ко мне на прием и высказаться,заявил политик.
О дальнейших планах Балыбердина пока неизвестно. Депутат попросил набраться терпения и дождаться окончания текущих выборов в Государственную дому.
О дальнейшей карьере узнаем после окончания моих полномочий. Наберитесь терпения. Сейчас я веду приемы, общаюсь с людьми, продолжаю свою деятельность депутата Государственной думы, пока не закончатся текущие выборы,делится Алексей Балыбердин.
На выборах 18 сентября 2016 года Балыбердин был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации VII созыва по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 0171.
Напомним, в честь единого дня голосования, в котором жителям Нижнего Тагила предстоит вместе со всей страной избрать восьмой созыв Государственной думы, TagilCity.ru проанализировал предвыборные расклады.