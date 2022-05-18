«Меня все устраивает»: министр Старков оценил строительство моста через пруд в Тагиле

При строительстве мостового сооружения через тагильский пруд риски отсутствуют, объект будет введен в эксплуатацию, подрядчик движется хорошо. Я посмотрел динамику — меня все устраивает,рассказал Василий Старков TagilCity.ru.
Особую благодарность министр выразил подрядчикам, реализующим нацпроект «Безопасные качественные дороги».
Думаю в этом году будет такой же хороший результат, как и в прошлые годы, отметил чиновник.
Напомним, мост через тагильский пруд планируется открыть к августу 2022 года, когда будет праздноваться 300-летие города. Строительством занимается московское ООО «Альмакоргрупп», стоимость работ составила 3,98 миллиарда рублей.