Погибшего на Украине сироту из Березовского Андрея Паршуткина похоронили с почестями

24-летний Андрей Паршуткин из Березовского погиб во время спецоперации на Донбассе. Свердловчанин служил по контракту в мотострелковых войсках. Точку в его жизни поставил снайпер ВСУ.

С контрактником Андреем Паршутиным из Березовского простились в среду, 18 мая, на местном мемориале боевой доблести и славы. 24-летний свердловчанин получил посмертно орден Мужества, пишет Ура.ру. Глава Березовского Евгений Писцов поделился с изданием, что проститься с рядовым пришли не только родственники, но и представители военкомата, общественных организаций и обычные жители города. Андрея Паршуткина похоронили на воинском секторе Северного кладбища с воинскими почестями, сообщил Евгений Писцов. После смерти родителей в Казахстане воспитанием свердловского воина занимались его родственники со Среднего Урала. Андрей призывался в армию уже в Березовском, после чего решил подписать контракт и остался служить в мотострелковых войсках. Погиб свердловчанин 1 апреля. По словам местного жителя, Андрей в одиночку держал огонь в населенном пункте, тянул время до прихода российских военных. Ему это удалось, но в последний момент Андрей был убит выстрелом снайпера, рассказал собеседник редакции. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине (обновляется)

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