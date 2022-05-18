Погибшего на Украине сироту из Березовского Андрея Паршуткина похоронили с почестями

С контрактником Андреем Паршутиным из Березовского простились в среду, 18 мая, на местном мемориале боевой доблести и славы. 24-летний свердловчанин получил посмертно орден Мужества, пишет Ура.ру.
Глава Березовского Евгений Писцов поделился с изданием, что проститься с рядовым пришли не только родственники, но и представители военкомата, общественных организаций и обычные жители города.
Андрея Паршуткина похоронили на воинском секторе Северного кладбища с воинскими почестями, сообщил Евгений Писцов.
После смерти родителей в Казахстане воспитанием свердловского воина занимались его родственники со Среднего Урала. Андрей призывался в армию уже в Березовском, после чего решил подписать контракт и остался служить в мотострелковых войсках. Погиб свердловчанин 1 апреля.
По словам местного жителя, Андрей в одиночку держал огонь в населенном пункте, тянул время до прихода российских военных.
Ему это удалось, но в последний момент Андрей был убит выстрелом снайпера, рассказал собеседник редакции.