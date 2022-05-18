Погибшего на Украине сироту из Березовского Андрея Паршуткина похоронили с почестями

Погибшего на Украине сироту из Березовского Андрея Паршуткина похоронили с почестями
Погибшего на Украине сироту из Березовского Андрея Паршуткина похоронили с почестями
Вчера, 18:18ПолитикаФото: 1МI
24-летний Андрей Паршуткин из Березовского погиб во время спецоперации на Донбассе. Свердловчанин служил по контракту в мотострелковых войсках. Точку в его жизни поставил снайпер ВСУ.

С контрактником Андреем Паршутиным из Березовского простились в среду, 18 мая, на местном мемориале боевой доблести и славы. 24-летний свердловчанин получил посмертно орден Мужества, пишет Ура.ру.

Глава Березовского Евгений Писцов поделился с изданием, что проститься с рядовым пришли не только родственники, но и представители военкомата, общественных организаций и обычные жители города.

Андрея Паршуткина похоронили на воинском секторе Северного кладбища с воинскими почестями, сообщил Евгений Писцов.

После смерти родителей в Казахстане воспитанием свердловского воина занимались его родственники со Среднего Урала. Андрей призывался в армию уже в Березовском, после чего решил подписать контракт и остался служить в мотострелковых войсках. Погиб свердловчанин 1 апреля.

По словам местного жителя, Андрей в одиночку держал огонь в населенном пункте, тянул время до прихода российских военных.

Ему это удалось, но в последний момент Андрей был убит выстрелом снайпера, рассказал собеседник редакции.

Сюжеты:
Новости УрФООперация на Украине
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