Совет лидеров Евросоюза продлил действующие против Крыма санкции до 23 июня 2017 года

Содержание санкций осталось тем же. Продолжает действовать запрет на любую финансовую деятельность с предприятиями полуострова. А это значит: запрещен импорт продукции из Крыма, нельзя инвестировать в экономику региона, сотрудничать в сфере туризма, экспортировать товары и услуги на полуостров. Остаются в действии визовые ограничения российских граждан – жителей Крыма, ограничительные меры против ряда граждан России и целых секторов российской экономики.

Для крымчан продление санкций не стало неожиданностью. За 2 года действия санкций никакого урона или обвала экономики, как ожидал запад, не произошло. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Руслан Бальбек. Политик отметил, что это время только сплотило народ Крыма, еще больше мобилизовало и стимулировало экономику. Еще он отметил, что, несмотря на санкции, в Крым приезжают все больше иностранных политиков.