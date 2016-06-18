Совет лидеров Евросоюза продлил действующие против Крыма санкции до 23 июня 2017 года
Действующие уже 2 года против Крыма и Севастополя санкции продлены еще на год - такое заявление сделал Совет Евросоюза. В 2014 году они были применены странами Запада в знак несогласия с решением Москвы о присоединении Крыма к России.
Содержание санкций осталось тем же. Продолжает действовать запрет на любую финансовую деятельность с предприятиями полуострова. А это значит: запрещен импорт продукции из Крыма, нельзя инвестировать в экономику региона, сотрудничать в сфере туризма, экспортировать товары и услуги на полуостров. Остаются в действии визовые ограничения российских граждан – жителей Крыма, ограничительные меры против ряда граждан России и целых секторов российской экономики.
Для крымчан продление санкций не стало неожиданностью. За 2 года действия санкций никакого урона или обвала экономики, как ожидал запад, не произошло. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Руслан Бальбек. Политик отметил, что это время только сплотило народ Крыма, еще больше мобилизовало и стимулировало экономику. Еще он отметил, что, несмотря на санкции, в Крым приезжают все больше иностранных политиков.
На следующей неделе ЕС, как ожидается, примет решение о санкциях в отношении России в целом.
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