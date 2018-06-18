Экс-депутат свердловского парламента Максим Ряпасов рассказал о торговле мандатами

При этом о ситуации, уверяет Ряпасов, знали в администрации экс-губернатора Александра Мишарина, который возглавлял Свердловскую область в течение трёх лет.

В своём посте на странице Facebook Ряпасов рассказал о том, что в 2010 году лишенные мандатов депутаты в администрации губернатора выходили на переговоры о компенсации. Всё это происходило при реформировании регионального парламента в одномандатный.

Фото: скрины со страницы Максима Ряпасова FB

Свердловский экс-депутат Максим Ряпасов уточнил, что за свой мандат он заплатил не менее 10 500 000 рублей. По 100 тысяч рублей он каждый месяц платил руководителю регионального отделения ЛДПР, передаёт слова Ряпасова «ЕАН».