Глава Свердловской области разделил полномочия между своими заместителями

В документе говорится о том, что вице-губернатор Сергей Бидонько занимается организацией деятельности губернатора и правительства в сфере внутренней и информационной политики. Он также может исполнять обязанности главы региона в случае отпуска или болезни Евгения Куйвашева. К подведомственным структурам Бидонько относятся департамент внутренней политики, информационной политики и администрации управленческих округов.