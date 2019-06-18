Глава Свердловской области разделил полномочия между своими заместителями
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распределил обязанности между своими заместителями, сообщает «Областная газета».
Глава Среднего Урала подписал указ, в котором утверждаются полномочия вице-губернатора, первого замгубернатора и семи членов свердловского правительства.
В документе говорится о том, что вице-губернатор Сергей Бидонько занимается организацией деятельности губернатора и правительства в сфере внутренней и информационной политики. Он также может исполнять обязанности главы региона в случае отпуска или болезни Евгения Куйвашева. К подведомственным структурам Бидонько относятся департамент внутренней политики, информационной политики и администрации управленческих округов.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов курирует управление социально-экономическим развитием региона, сферы агропромышленного комплекса области, инвестиционную политику, различные виды государственного партнёрства, охрану окружающей среды, горнодобывающую промышленность, выставочно-ярмарочную и конгрессную деятельность и другие вопросы. Он также может исполнять обязанности губернатора.
Руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников занимается организацией правового, организационного и иного обеспечения деятельности губернатора. Помимо этого, замгубернатора ведет документооборот главы области, осуществляет рассмотрение обращений граждан и разработкой правительственных мероприятий.
Также в указе главы Среднего Урала названы полномочия Галины, Олега Чемезова, Павла Крекова, Сергея Швиндта, Азата Салихова, Сергея Зырянова.