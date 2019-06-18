Свердловчане смогут проголосовать на выборах в Госдуму из Москвы

8 сентября в Свердловской области пройдут довыборы в нижнюю палату федерального парламента. Также довыборы пройдут в Хабаровском крае, Новгородской и Орловской областях. Все четыре региона примут участие в эксперименте по организации голосования на 30 цифровых избирательных участках Москвы. С этой целью в столице будут задействованы новые комплексы программно-технических средств с терминалом. Благодаря этому жители муниципалитетов Серовского избирательного округа, которые в день выборов будут находиться в Москве, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в Госдуму.