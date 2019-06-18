Свердловчане смогут проголосовать на выборах в Госдуму из Москвы
Жители муниципалитетов Серовского избирательного округа из Москвы смогут проголосовать на довыборах в Госдуму, сообщает ЕАН.
8 сентября в Свердловской области пройдут довыборы в нижнюю палату федерального парламента. Также довыборы пройдут в Хабаровском крае, Новгородской и Орловской областях. Все четыре региона примут участие в эксперименте по организации голосования на 30 цифровых избирательных участках Москвы. С этой целью в столице будут задействованы новые комплексы программно-технических средств с терминалом. Благодаря этому жители муниципалитетов Серовского избирательного округа, которые в день выборов будут находиться в Москве, смогут отдать свой голос за одного из кандидатов в Госдуму.
Напомним, в Свердловской области довыборы пройдут из-за того, что в конце 2018 года депутат Сергей Бидонько стал вице-губернатором региона. Основным претендентом на пост в федеральный парламент от Серовского одномандатного округа стали олимпийский чемпион Антон Шипулин, котоорый одержал победу в праймериз партии «Единая Россия», набрав 79,2% голосов. Конкуренцию ему составят общественница Евгения Чудновец, заместитель председателя свердловского отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова и депутат гордумы Качканара Габбас Даутов.