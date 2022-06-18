Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЛДПР стал Александр Каптюг

То, что на кресло губернатора региона будет претендовать Александр Каптюг, стало известно по итогам областной конференции ЛДПР. Каптюг - депутат Заксобрания Свердловской области. Он работает в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления. Кроме того, он входит в комиссию по контролю за декларациями депутатов.