Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЛДПР стал Александр Каптюг

Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЛДПР стал Александр Каптюг
Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЛДПР стал Александр Каптюг
Сегодня, 20:51ПолитикаРинат КамалиевФото: 1MI
ЛДПР озвучила имя кандидата от партии на предстоящие выборы свердловского губернатора. Им стал Александр Каптюг.

То, что на кресло губернатора региона будет претендовать Александр Каптюг, стало известно по итогам областной конференции ЛДПР. Каптюг - депутат Заксобрания Свердловской области. Он работает в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления. Кроме того, он входит в комиссию по контролю за декларациями депутатов.

Ранее кандидатов в губернаторы Свердловской области назвали другие политические силы. От «Единой России» на выборы идет действующий глава региона Евгений Куйвашев. От «Справедливой России» и КПРФ, как и от ЛДПР, на выборы выдвинуты члены Законодательного Собрания - Андрей Кузнецов и Александр Ивачев. Участником выборов от еще одной парламентской партии, «Новые люди», стал депутат Госдумы РФ Александр Демин.

Сюжеты:
Выборы-2022Новости УрФО
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