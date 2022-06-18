Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЛДПР стал Александр Каптюг

То, что на кресло губернатора региона будет претендовать Александр Каптюг, стало известно по итогам областной конференции ЛДПР. Каптюг - депутат Заксобрания Свердловской области. Он работает в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления. Кроме того, он входит в комиссию по контролю за декларациями депутатов.
Ранее кандидатов в губернаторы Свердловской области назвали другие политические силы. От «Единой России» на выборы идет действующий глава региона Евгений Куйвашев. От «Справедливой России» и КПРФ, как и от ЛДПР, на выборы выдвинуты члены Законодательного Собрания - Андрей Кузнецов и Александр Ивачев. Участником выборов от еще одной парламентской партии, «Новые люди», стал депутат Госдумы РФ Александр Демин.