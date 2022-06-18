КПРФ выдвинула Александра Ивачева кандидатом в губернаторы Свердловской области

КПРФ выдвинула Александра Ивачева кандидатом в губернаторы Свердловской области
КПРФ выдвинула Александра Ивачева кандидатом в губернаторы Свердловской области
Сегодня, 20:37ПолитикаРинат КамалиевФото: 1MI
Кандидатом на предстоящие выборы главы Свердловской области от КПРФ избран Александр Ивачев.

Кандидатура Александра Ивачева утверждена 18 июня в ходе конференции областного отделения коммунистической партии, которое он возглавляет. Молодой политик является вице-спикером областного Заксобрания, курирует вопросы физкультуры, спорта и молодежной политики.

Своих кандидатов на предстоящие выборы назвали уже практически все ведущие партии. От «Единой России» на выборы выдвинут действующий губернатор Евгений Куйвашев. Ранее выдвижение Куйвашева в ходе рабочего разговора лично одобрил президент России Владимир Путин.

Сюжеты:
Выборы-2022Новости УрФО
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