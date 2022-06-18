КПРФ выдвинула Александра Ивачева кандидатом в губернаторы Свердловской области

Кандидатура Александра Ивачева утверждена 18 июня в ходе конференции областного отделения коммунистической партии, которое он возглавляет. Молодой политик является вице-спикером областного Заксобрания, курирует вопросы физкультуры, спорта и молодежной политики.
Своих кандидатов на предстоящие выборы назвали уже практически все ведущие партии. От «Единой России» на выборы выдвинут действующий губернатор Евгений Куйвашев. Ранее выдвижение Куйвашева в ходе рабочего разговора лично одобрил президент России Владимир Путин.