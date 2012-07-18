Новый вице-губернатор Свердловской области рассказал, как решить проблемы Нижнего Тагила
Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Носов назвал меры, которые могут помочь улучшить жизнь в Нижнем Тагиле. Как сообщили 18 июля корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте информационной политики главы региона, одной из них должно стать привлечение в город инвестиций.
Безусловно, Нижнему Тагилу сегодня нужны инвестиции на развитие. И технологии для их привлечения есть сказал вице-губернатор.
В ходе заседания городской Думы он также отметил, что только совместная работа исполнительных и законодательных органов власти муниципалитета позволит решить проблемы, которые есть у города, и подчеркнул, что деятельность администрации города и всех ветвей власти должна стать максимально прозрачной. Важнейшим документом вице-губернатор назвал бюджет города, обратив внимание на необходимость повышения качества его проработки.
Нарушения, связанные с бюджетным финансированием и расходами средств городской казны, должны быть уголовно наказуемыми отметил Носов, призвав депутатов сосредоточиться на решении проблем города и не отвлекаться на пикировки и дебаты.
В свою очередь, депутаты рассказали вице-губернатору о проблемах, для решения которых требуется поддержка губернатора и правительства региона. Среди них - вопросы качества воды из Черноисточинского водохранилища. Эта проблема уже находится под постоянным контролем губернатора. Принято решение о том, что уже 2 августа пройдут общественные слушания, посвященные строительству карьера на Юрьевом камне. Их участникам предстоит решить, увеличить санитарную зону карьера или полностью приостановить реализацию этого проекта.
Также Носов встретился и с мэром города Валентиной Исаевой, с которой обсудил текущую социально-экономическую ситуацию в Нижнем Тагиле. Глава города рассказала вице-губернатору о существующих инвестиционных проектах. Среди них - строительство детской многопрофильной больницы, центра инновационных технологий и «Александровского» района. При реализации последнего проекта городские власти могут рассчитывать на областную поддержку в виде подготовки инженерной инфраструктуры.
Носов договорился с главой города определить график посещения проблемных объектов. «Будем это делать планово, чтобы люди могли подготовиться, но при этом не ломали свой рабочий график», - сказал вице-губернатор. Напомним, в Нижний Тагил его направил губернатор Евгений Куйвашев. В городе Носов будет работать до конца недели.
Фото: Комсомольская правда.