Путин считает, что Украина несет ответственность за катастрофу Boeing 777

Безусловно, государство, над территорией которого это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию сказал глава российского государства на совещании по экономическим вопросам, которое он предложил начать с минуты молчания в память о жертвах катастрофы.

«Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины», - убежден он.

Поручение правительству

Путин поручил правительству РФ сделать все возможное для установления объективной картины катастрофы.

Прошу правительство России через имеющиеся возможности гражданских ведомств сделать все для тщательного расследования этого события сказал Путин.

«Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы объективная картина произошедшего стала достоянием и нашей общественности, и общественности Украины, и всего мира. Это абсолютно недопустимые вещи и никто не имеет право пройти мимо этого без соответствующих выводов и без того, чтобы у нас появилась объективная информация о происшествии», – считает президент РФ.

Путин напомнил, что он уже дал соответствующие поручения военным ведомствам РФ, «чтобы они оказали необходимую помощь в расследовании этого преступления».