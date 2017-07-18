Жители Свердловской области стали реже ходить на выборы
18 июля 2017, 11:30Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области сократилось число избирателей.
Как сообщает ZNAK, такая тенденция наблюдается последние три года, на показатель не влияет, как часто проходят выборы. Так же не влияет и демографическая ситуация.
Так, число избирателей сократилось на 35,4 тысячи человек.
Напомним, что недавно стало известно, что в муниципалитете мало избирательных участков, где могут проголосовать люди с нарушением зрения.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей