Общественная палата Екатеринбурга заявила в прокуратуру на праймериз ЕР

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Председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников обратился в прокуратуру с просьбой проверить подготовку и проведение праймериз «Единой России».
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Поводом для обращения в прокуратуру стали сообщения граждан о фактах подкупа избирателей и незаконном использовании персональных данных в период подготовки и проведения праймериз партии «Единая Россия».
Занимались этим, по словам избирателей, два продовольственных кооператива, которые раздавали избирателям купоны, дающие возможность купить товары со значительной скидкой или получить продуктовые наборы бесплатно.
Обратившиеся в Общественную палату граждане считают, что таким образом данные организации нарушали избирательное законодательство, пишет газета «Вечерние ведомости».
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