Депутат Госдумы объяснил выбор Instagram Леди Гаги для приёма жалоб от свердловчан

У обратившегося ко мне человека был контакт моей приемной, но, видимо, при современных технологиях проще и быстрее списаться через страницу Гаги,написал Дмитрий Ионин в комментариях группы TagilCity.ru» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, на странице Леди Гаги в Instagram проходит «российский» флешмоб: после сообщения о её расставании с актёром Брэдли Купером, который якобы ушёл к модели из России, россияне начали писать слова поддержки в комментариях к записям, а потом просто разговаривать между собой, давать объявления, шутить. К флешмобу также подключились российские звёзды шоу-бизнеса и политики. Сегодня, Дмитрий Ионин заявил, что начал «прием граждан» в комментариях к посту Леди Гаги.