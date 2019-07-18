Депутат Госдумы объяснил выбор Instagram Леди Гаги для приёма жалоб от свердловчан
Сегодня, 14:52ПолитикаФото: Личная страница "Вконтакте" Дмитрия Ионина
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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области объяснил, почему начал принимать жалобы и просьбы граждан в комментариях к посту зарубежной артистки Леди Гаги в Instagram. По словам Ионина, при современных технологиях так проще.
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У обратившегося ко мне человека был контакт моей приемной, но, видимо, при современных технологиях проще и быстрее списаться через страницу Гаги,написал Дмитрий Ионин в комментариях группы TagilCity.ru» в соцсети «ВКонтакте»
Напомним, на странице Леди Гаги в Instagram проходит «российский» флешмоб: после сообщения о её расставании с актёром Брэдли Купером, который якобы ушёл к модели из России, россияне начали писать слова поддержки в комментариях к записям, а потом просто разговаривать между собой, давать объявления, шутить. К флешмобу также подключились российские звёзды шоу-бизнеса и политики. Сегодня, Дмитрий Ионин заявил, что начал «прием граждан» в комментариях к посту Леди Гаги.
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