Свердловское заксобрание впервые регламентирует этические нормы для депутатов

В Заксобрании рассмотрят правила этики, которые должны будут соблюдать все депутаты, если не хотят лишиться слова.

Свод правил пока что не опубликован. Известно, что в нем содержатся девять правил и четыре способа наказания в случае их нарушения.

Согласно правилам, депутат должен учитывать в работе интересы государства и избирателей, следовать моральным критериям, отображающим «идеалы добра, справедливости, честности, порядочности и гуманизма». Чиновник личным примером должен формировать высокую правовую культуру в обществе, уважать коллег и граждан.

В кодексе говорится, что депутат будет создавать атмосферу доброжелательности и воздерживаться от любых заявлений и действий, которые могут скомпрометировать его или избирателей.

Депутатам, по правилам, запретят разглашаться охраняемые законом тайны, использовать грубую лексику, порочить чью-либо честь. Под отдельным пунктом подразумевается запрет на срыв кворума на заседаниях. Также в правилах значится уважительное отношение к гражданам.