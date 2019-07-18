Свердловское заксобрание впервые регламентирует этические нормы для депутатов
22 июля Заксобрание Свердловской области рассмотрит свой первый этический кодекс, сообщает издание Znak.
В Заксобрании рассмотрят правила этики, которые должны будут соблюдать все депутаты, если не хотят лишиться слова.
Свод правил пока что не опубликован. Известно, что в нем содержатся девять правил и четыре способа наказания в случае их нарушения.
Согласно правилам, депутат должен учитывать в работе интересы государства и избирателей, следовать моральным критериям, отображающим «идеалы добра, справедливости, честности, порядочности и гуманизма». Чиновник личным примером должен формировать высокую правовую культуру в обществе, уважать коллег и граждан.
В кодексе говорится, что депутат будет создавать атмосферу доброжелательности и воздерживаться от любых заявлений и действий, которые могут скомпрометировать его или избирателей.
Депутатам, по правилам, запретят разглашаться охраняемые законом тайны, использовать грубую лексику, порочить чью-либо честь. Под отдельным пунктом подразумевается запрет на срыв кворума на заседаниях. Также в правилах значится уважительное отношение к гражданам.
В наказание за нарушение правил депутат должен будет принести публичные извинения, а его коллеги имеют право указать на недопустимость поведения, пожаловаться руководителю фракции или же лишить права выступать на заседаниях Заксобрания в течение месяца.