Депутаты Нижнего Тагила не стали отзывать мандаты у коллег из-за неверных деклараций

Напомним, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла спикеру гордумы Алексею Пырину представление о недостоверных сведениях в декларациях депутатов. В частности один из депутатов не указал дополнительный счет в банке, кто-то не предоставил сведения о банковском счете супруги. Еще один депутат тагильской думы не указал автомобиль, что является серьезным нарушением.

На сегодняшнем заседании по каждому депутату голосовали отдельно. В поддержку Марии Лисиной проголосовали 21 человек, один был против и ещё один воздержался. За Романа Гореленко проголосовали 22 депутата и один воздержался. Игоря Темнова также поддержали 22 коллеги, а один проголосовал против.