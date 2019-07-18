Депутаты Нижнего Тагила не стали отзывать мандаты у коллег из-за неверных деклараций
Сегодня, 10:34ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Мария Лисина, Роман Гореленко и Игорь Темнов остаются в Нижнетагильской думе. Сегодня, 18 июля, состоялось заседание, на котором их коллеги-депутаты рассматривали вопрос о лишении их мандатов из-за неверно заполненных деклараций.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Напомним, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила внесла спикеру гордумы Алексею Пырину представление о недостоверных сведениях в декларациях депутатов. В частности один из депутатов не указал дополнительный счет в банке, кто-то не предоставил сведения о банковском счете супруги. Еще один депутат тагильской думы не указал автомобиль, что является серьезным нарушением.
На сегодняшнем заседании по каждому депутату голосовали отдельно. В поддержку Марии Лисиной проголосовали 21 человек, один был против и ещё один воздержался. За Романа Гореленко проголосовали 22 депутата и один воздержался. Игоря Темнова также поддержали 22 коллеги, а один проголосовал против.
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