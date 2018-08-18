Имя нового мэра Екатеринбурга станет известно 25 сентября

Муниципалитет сначала узнает имя нового руководителя городской думы, который подпишет документ об избрании главы города. По новым правилам, главу города и руководителя гордумы выбирают путем голосования депутатов.

Кроме того, депутатам предстоит выбрать вице-спикера, а затем перейти к «плановой» повестке.

На сегодняшний день на пост главы города заявку подали более десяти претендентов. Специальная конкурсная комиссия по итогам собеседования назовет рекомендованных к избранию кандидатов во время заседания городской думы 29 августа. Депутатам будет предложено не менее двух кандидатур.