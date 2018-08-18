Имя нового мэра Екатеринбурга станет известно 25 сентября

Первое заседание новой думы Екатеринбурга, где станет известно имя нового главы города, назначено на 25 сентября 2018 года.
Муниципалитет сначала узнает имя нового руководителя городской думы, который подпишет документ об избрании главы города. По новым правилам, главу города и руководителя гордумы выбирают путем голосования депутатов.
Кроме того, депутатам предстоит выбрать вице-спикера, а затем перейти к «плановой» повестке.
На сегодняшний день на пост главы города заявку подали более десяти претендентов. Специальная конкурсная комиссия по итогам собеседования назовет рекомендованных к избранию кандидатов во время заседания городской думы 29 августа. Депутатам будет предложено не менее двух кандидатур.
Фаворитами конкурса выступают первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко, вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Маслаков, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.