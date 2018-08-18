Качканарский депутат был лишен мандата за сокрытие доходов

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Качканарский депутат лишился мандата из-за нарушения антикоррупционного законодательства.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В ходе прокурорский проверки было установлено, что народный избранник не предоставил отчет о доходах, так же как и его жена. По словам чиновника, он этого не сделал, поскольку не желает афишировать свои доходы.
После того, как сотрудники прокуратуры вынесли представление в адрес депутата, на заседании думы был поднят вопрос о досрочном прекращении полномочий чиновника, однако оно было отклонено коллегами обвиняемого. Поэтому прокуратура обратилась в суд. Суд постановил, что решение местной думы незаконно, и лишил депутата полномочий.
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