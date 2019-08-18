Итоги недели: отстранение Юрченко, увольнение Варакиной и поиск мостостроителей

Самой громкой новостью на этой неделе в Нижнем Тагиле стало отстранение замглавы города Владимира Юрченко. Повод для недовольства у мэра Владислава Пинаева прежний (ещё с того раза, когда Пинаев отправил подчинённого «жить» в строящуюся школу № 100) — слишком медленный ход работы по благоустройству. Кроме того, всем было известно, что рядом объектов занимаются фирмы, связанные с Юрченко (точнее, с его сыном). Вот как раз эти компании, по данным Пинаева, отстают по срокам, и больше закрывать на это глаза невозможно, потому мэр назначил проверку — проверять в том числе будут и наличие конфликта интересов. Однако ходят слухи, что истинная причина, по которой «задвинули» Юрченко, скрыта чуть глубже. Так или иначе, пошатнувшееся положение (пока ещё) замглавы по горхозяйству уже взбудоражило весь Нижний Тагил: люди уже гадают, кто же заменит многоопытного Владимира Прокопьевича.

Фото: tagilcity.ru

Ещё один громкий выход — это выход Людмилы Варакиной с «Тагил-ТВ». Спустя менее полугода работы главредом на муниципальном канале она написала заявление на увольнение. Говорит, что работала на износ, всё время буквально разрывалась между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а тут ещё и дети поехали учиться в уральскую столицу — в общем, пришлось делать выбор. Правда, в этом отчасти, конечно, есть, но стоит всё-таки озвучить и то, что у Варакиной на «Тагил-ТВ» с самого начала были проблемы: кадровая чехарда, давление конкурентов и постоянная критика со стороны коллег. С таким не каждый справится.

Фото: tagil-tv.ru

Помимо прочего, увольнение Варакиной подняло со дна истории уже давнишнюю идею объединения всех муниципальных СМИ. Как будет создаваться холдинг, в мэрии пока точно не знают, но первый шаг, надо полагать, это назначение на должность главреда «Тагил-ТВ» Сергея Лошкина, который уже руководит МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс».

Фото: tagilcity.ru

В это время подходит к концу судебное рассмотрение дела экс-директора «Уральского завода пластификаторов» Дмитрий Писцова, который обвиняется в нанесении ущерба при оплате счетов предприятия за энергопотребление. Прокуратура говорит о сумме в 10-15 миллионов рублей, но представители УЗП настаивают: больше в 10 раз, 100 миллионов, и именно Писцов создал эту схему для вывода денег через с засыпала девушку вопросами, основной посыл которых сводился к: «Что ты вообще делаешь в бизнесе энергопоставок и кто тебя надоумил?» Чтобы понять, как Гильманова справилась с ответами, стоило побывать в суде.\