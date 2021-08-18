Цыганский барон из Румынии заявил о создании новой цифровой валюты

Ромский барон Даниел Чоабэ сообщил, что в Румынии планируют запустить в продажу новую цыганскую криптовалюту — Gypsycoin. Он считает, что именно создание ромской цифровой валюты поможет румынам противостоять ксенофобии и притеснению отдельных народов, а также повысить статус цыган среди местного населения.

Как сообщает телеканал «360», изображение новой криптовалюты будет представлять собой традиционное колесо с флага ромов, объединенное с электронными схемами. Согласно информации, содержащейся в пресс-релизе конгресса ромов, запуск валюты Gypsycoin поможет объединить общины ромов по всему миру. Ромская цифровая валюта призвана служить для объединения малых этнических групп в борьбе с дискриминацией и ксенофобией, а также для повышения финансовой грамотности и успешной социализации в обществе. Представители конгресса отметили, что символ Gypsycoin будет легко узнаваем, так как будет вызывать ассоциации именно с ромами. Создатели проекта подчеркнули, что новая цифровая валюта будет доступна для всех ромов. Такие цифровые средства планируют также направлять на финансирование благотворительной деятельности и образовательных процессов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter