Вручение мандатов депутатам гордумы состоится 19 октября в Екатеринбурге

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19 сентября в здании правительства Свердловской области в Екатеринбурге депутатам гордумы будут торжественно вручены мандаты.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Оblgazeta.ru
19 сентября в 11:00 в здании правительства Свердловской области в Екатеринбурге состоится торжественная церемония вручения мандатов депутатам гордумы.
На мероприятии будут присутствовать председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и заместитель губернатора Азат Салихов.
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