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Вручение мандатов депутатам гордумы состоится 19 октября в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Mehrija ratusha

Вручение мандатов депутатам гордумы состоится 19 октября в Екатеринбурге

Сегодня, 19:25Политика
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