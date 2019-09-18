Пинаев обязал подрядчиков устранить недочёты на отремонтированных в 2018 году улицах

Качество работа Владислав Пинаев проверял вместе с представителями профильных управлений, а также с руководителями МБУ «Тагилгражданпроект» и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Были осмотрены улицы Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Максима Горького.

В итоге комиссия заключила, что большая часть работ реализована, однако некоторые недоделки, которые мешают нормально эксплуатировать дорогу, в частности отсутствие дорожных ограждений, некачественная установка канализационных люков, отсутствие оформленных газонов, съездов и выездов.

работы на данном участке проводила компания «Уралстроймонтаж». По заявлению мэрии, все недочёты дорожники должны исправить до окончания контракта в 2020 году. При этом в администрации отмечают, что часть работ ляжет на муниципалитет, поскольку они были исключены из проекта в виду недостаточного финансирования.

Для решения проблемы даны все соответствующие распоряжения. Отдельно будем смотреть мероприятия по благоустройству площадки в районе трамвайного кольца, где были снесены нестационарные объекты. Кроме того, в перечень необходимых работ, надо включить мероприятия по приведению в порядок опор моста на улице Космонавтов,приводит слова Владислава Пинаева пресс-служба мэрии.

Глава города подчеркнул, что уже в следующем году на обозначенных городских дорогах будут устранены все недоделки: чиновники составляют ведомости и определяют источники финансирования.