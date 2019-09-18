В Госдуме Антон Шипулин займется взаимодействием с профсоюзным движением
Сегодня, 20:34ПолитикаФото: сайт Госдумы РФ
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Депутат Антон Шипулин вошел в межфракционную группу «Солидарность» по взаимодействию с профсоюзным движением, пишет znak.
Депутат вступил в группу на первом заседании после избрания в нижнюю палату парламента.
Шипулин написал, что для Свердловской федерации профсоюзов это важно, потому что это было одним из условий поддержки федерации. Также депутат выразил уверенность во взаимодействии по развитию занятий спортом работников предприятий.
Ранее Шипулин заявлял, что собирается заниматься темой массового спорта.
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