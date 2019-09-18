В Нижнем Тагиле поддержали письмо учителей в помощь арестантам по «московскому делу»

Невозможно одновременно разговаривать со школьниками честно и откровенно о декабристах, о каторге, о ГУЛАГе, о «Двенадцати» Блока, «Реквиеме» Ахматовой, «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына и множестве других классических произведений русской литературы, учить их рассуждать о свободе выбора, морали, ответственности человека за общество, в котором он живет, — все это им из года в год приходится делать во время подготовки к итоговому сочинению — и при этом делать вид, что ничего не происходит вне классной комнаты, что в стране, где мы все живем, не творится на наших глазах вопиющее беззаконие. Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию,написано в тексте обращения.

Опубликованное от имени учителей требование подписали более 200 человек, в том числе преподаватели из Нижнего Тагила.

Это моя личная позиция, которая с профессией не связана. Будь я инженером, подписала бы соответствующее письмо от инженеров. Но пока есть только письмо от актёров, которое я подписать не могу, потому что я не актёр. Если надо подписать письмо от учителей, то это небольшая малость, которую я могу сделать,рассказала TagilCity.ru одна из подписанток, учитель нижнетагильского лицея № 39 Александра Пилецких.