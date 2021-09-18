Больше 660 тысяч свердловчан приняли участие в выборах в Госдуму и ЗакСО

По итогам первого дня выборов, 17 сентября, 20.04% избирателей Свердловской области пришли на свои избирательные участки и опустили бюллетени в урну для голосований.

Согласно данным Свердловского избиркома, на 20 часов 17 сентября пришли на выборы пятая часть жителей региона. 20,04% или почти 664 тысячи свердловчан побывали на избирательных участках и оставили свой голос за выбранных ими кандидатов. Территориально областные избирательные комиссии поделили на несколько ОИК, из которых три — ОИК-19, ОИК-20 и ОИК-21 — относятся к Нижнему Тагилу и Горноуральскому городскому округу. Например, в ОИК-19, куда входят Верхнесалдинские, Нижнесалдинские, Пригородные (часть Вагонки) и Дзержинские участки, явка в общем составила 24,01% или 31,5 тысяч человек. В составе ОИК-20 — Верхнетагильская городская, Пригородная (Ленинского района Нижнего Тагила часть), Ленинская в Нижнем Тагиле, Тагилстроевская (Ленинского района Нижнего Тагила часть) и Свободненская поселковая территориальные комиссии. Явка здесь составила 22,24% или 27,5 тысяч избирателей. В ОИК-21 входят Пригородная и Дзержинская (Тагилстроевская часть Нижнего Тагила), Режевская (Тагилстроевская часть) и вся Тагилстроевская из Нижнего Тагила избирательные комиссии. Общее количество проголосовавших свердловчан — 26,5 тысяч человек или 21,66% от общего числа избирателей в ОИК. Напомним, Напомним, активнее всех в первый день голосования в Нижнем Тагиле проявили себя инвалиды, жители Пихтовых гор и подследственные из СИЗО-3. Пансионат, СИЗО и детский центр в Тагиле стали лидерами по явке в первый день выборов

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