Эксперты и участники оценили организацию выборов в Свердловской области

Эксперты и участники дали оценку организации выборов в Государственную думу и Законодательное собрание региона. Они считают, что первая половина трехдневного голосования прошла без серьезных нарушений, но есть замечания.

Для подготовки к голосованию были обучены более 11,5 тысячи наблюдателей, а также созданы условия, чтобы каждый желающий по видео смог наблюдать за участками, рассказала сопредседатель Центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова. В Свердловской области работает также пул международных экспертов. Они наблюдают, как проходит голосование. По словам Мерзляковой, они пытались найти нарушения, однако их обнаружить не удалось, сообщает департамент информационной политики. Центр общественного наблюдения фиксирует нарушения, также жалобы собираются на прямой линии. Но имеются некоторые замечания. Есть вопросы, о которых нужно подумать перед следующими выборами. Например, некоторым людям с инвалидностью необходима помощь на участке, а по закону мы достаточно жестко отсекаем сопровождающих лиц при голосовании. Нас просят разрешить сопровождающим заходить в кабинки, чтобы они помогли заполнить бюллетень, рассказала Татьяна Мерзлякова. По словам депутата ЗакСо Михаила Зубарева, меры эпидбезопасности на участках соблюдаются. Он отмечает, что многодневное голосование позволяет избегать большого скопления людей. Напомним, голосование в Свердловской области стартовало 17 сентября. Оно завершится 19 сентября в 20.00. По данным регионального избиракома, по итогам второго дня голосования явка составила 32,34%. В Нижнем Тагиле на 15.00 18 сентября проголосовали 27,97% жителей. При этом самым активным оказался Дзержинский район. По итогам полутора дней голосования Вагонка остаётся активным районом на выборах

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter