Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакСо Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСО. Об этом глава Свердловской области сообщил на своей странице в Instagram.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал в субботу, 18 сентября. Губернатор решил прийти лично на свой избирательный участок, не смотря на травму ноги — глава региона повредил её во время очередной пробежки. Со мной всё в порядке. До избирательного участка дошёл и проголосовал. Не помню, кстати, чтобы я когда-то пропустил голосование, сообщил Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети. Фото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram Напомним, по состоянию на 20 часов 17 сентября в Свердловской области проголосовало 660 тысяч человек. Явка за первый день составила чуть больше 20%. Больше 660 тысяч свердловчан приняли участие в выборах в Госдуму и ЗакСО

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